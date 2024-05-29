Antalya\'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde elinde bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi.

Kızıltoprak Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olan K.B (38), henüz bilinmeyen bir nedenle birlikte yaşadığı annesi F.K ile tartıştı.

Tartışma sonrasında annesini eve kilitleyen K.B. bir süre sonra eline aldığı bıçakla sokağa çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından elindeki bıçağı bırakması için ikna edilmeye çalışan K.B. elindeki bıçağı ekiplere savurması üzerine bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından K.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.