Antalya'da rüşvet soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 2 şube müdürü görevden uzaklaştırıldı

ANTALYA'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında emniyette görevli 2 şube müdürünün de yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda görev yapan İ.Ü., gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallerde iddiaya göre; Narkotik Şube Müdürü O.U., eşi N.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E.'nin yanı sıra O.U. ile irtibatlı olduğu belirtilen S.G. ve firari M.A.S.'ye ilişkin kayıtların yer aldığı tespit edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Dijital materyallerden elde edilen ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen ilk bulgular üzerine Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan O.U. ve E.D.E., görevlerinden uzaklaştırılıp personel emrine çekildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser M.A. da gözaltına alınıp, görevden uzaklaştırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheliler R.K., İ.Ü., O.U., E.D.E., M.A. ile S.G., adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.