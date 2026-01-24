Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Bin 362 Personelimiz ile Sahadayız" - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Bin 362 Personelimiz ile Sahadayız"

24.01.2026 14:33  Güncelleme: 18:30
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası Büyükşehir Belediyesi, 1362 personel ve 331 araçla sahada çalışmalara devam ediyor. Son 24 saatte 200 mm yağış düştü, 232 su baskını ve 37 mahsur kalma olayı gerçekleşti.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kentte üç gündür etkili olan şiddetli yağışın ardından Büyükşehir ve ASAT ekiplerinin tüm gücüyle sahada olduğunu açıkladı. Başkan Vekili Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili birimlerimizle sahada toplamda bin 362 personelimiz, 331 araç, 139 motopomp ve 53 dalgıç pompa görevleri başındadır" dedi.

Antalya'da son 24 saatte metrekareye 200 mm yağış düşerken, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri, çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürdü. Özellikle dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında oluşturulan kriz masası, gece boyunca gelişmeleri yakından takip etti. Sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

"Çalışmalarımızın afetin büyüklüğünü azalttığını görmekteyiz"

Antalya halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Vekili Özdemir, "Üç gündür kentimizde ve ilçelerimizde şiddetli yağış etkisini göstermektedir. Son 24 saat de özellikle bazı ilçelerimiz ortalamanın üzerinde bir yağış gerçekleşirken, yaklaşık 200 mm yağış düştüğü tespit edilmiştir. Son aylarda Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve rögar temizliği gibi önleyici çalışmalarımızın afetin büyüklüğünü azalttığını görmekteyiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ilgili tüm birimlerin olumsuz hava koşullarına karşı 7/24 teyakkuz halinde çalıştığını kaydeden Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili birimlerimizle sahada toplamda bin 362 personelimiz, 331 araç, 139 motopomp ve 53 dalgıç pompa görevleri başındadır. Antalya genelinde 232 su baskını, 37 mahsur kalma olayı gerçekleşmiş olup, 85 vatandaşımız kurtarılmıştır. İtfaiye ekiplerimiz toplam 269 vakaya müdahale etmiştir. Kriz sürecinde AFAT, ASAT, Fen İşleri, Zabıta ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte tam koordinasyon sağlanmıştır. Afet süresince 19 ilçemizde hasar tespit çalışmalarımız başlamış olmakla beraber, gelen her ihbara ekiplerimiz müdahale etmektedir" diye konuştu.

Sel bölgesinde inceleme

Başkan Vekili Özdemir, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekili Mustafa Erdem ile birlikte Aksu bölgesinde şiddetli yağıştan etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Karaçallı Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin gereken desteği sağlayacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, evleri su altında kalan vatandaşları botlarla kurtarırken, gün boyu motopomp ve dalgıç pompalarla vatandaşların evlerinden su tahliyesi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Antalya, Güncel

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.