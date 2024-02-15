Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Antalya\'da suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Kafes-39 operasyonunda, suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 fişek, uyuşturucu madde, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Antalya'da suç örgütüne yönelik Kafes-39 operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silah ticareti", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "insan ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarına yönelik Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen "Kafes 39" operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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