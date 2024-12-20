Antalya'da Taze Deniz Ürünleri Uygun Fiyatla Satışta - Son Dakika
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Antalya'da Taze Deniz Ürünleri Uygun Fiyatla Satışta

Antalya\'da Taze Deniz Ürünleri Uygun Fiyatla Satışta

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Düden Balık Çarşısı, vatandaşlara taze ve uygun fiyatlı deniz ürünleri sunarak sofralara lezzet katıyor. Her sabah mezattan alınan taze balıklar, hem kilo ile hem de restoran hizmetiyle satışa sunuluyor.

20.12.2024 10:34  Güncelleme: 11:15
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, vatandaşları taze ve uygun fiyatlı deniz ürünleriyle buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde mezattan seçilen balıklar, çarşıdaki tezgahtan kilo ile uygun fiyata satışa sunuluyor. İsteyen vatandaşlar, seçtikleri balıkları restoranda pişirterek de tüketebiliyor.

Düden Park içinde yer alan EKDAĞ Düden Balık Çarşısı, taze deniz ürünlerini denizden sofraya uygun fiyatla ulaştırıyor. Restoran hizmeti veren çarşı aynı zamanda vatandaşlara kilo ile günlük taze balık satışı da yapıyor. Her sabah saat 04.30'da Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta yerini alan EKDAĞ A.Ş. yetkilileri, deniz ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini kontrol ederek satın alıyor. Soğuk zincirle Düden Balık Çarşısı'na getirilen taze deniz ürünleri, uygun fiyatla satışa sunuluyor. Kimi vatandaş satın aldığı balığı temizletip evinin yolunu tutarken, kimi de restoran kısmında pişirtip, tüketebiliyor.

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, amaçlarının Antalyalıları uygun fiyatla en iyi deniz ürünlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Her sabah mezata katılarak vatandaşlarımıza sunacağımız ürünlerin tazeliğinden ve kalitesinden emin oluyoruz. Denizden çıkan taptaze ürünleri sofralara taşıyoruz. Vatandaşlarımız burada hem kaliteli balık satın alabiliyor hem de bu ürünlerin lezzetini yerinde deneyimleyebiliyor. Balıkçılarımızın emeğini ve denizlerimizin bereketini halkımıza ekonomik şekilde sunuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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