 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Vatandaşlar 2024 Yılına Denizde Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Vatandaşlar 2024 Yılına Denizde Merhaba Dedi

Antalya'da toplanan bir grup vatandaş, 2024 yılının ilk dakikalarında denize girerek yeni yılı karşıladı. 'Yaz kış denize girenler' adını verdikleri grup üyeleri, ateş yakıp Türk bayraklarıyla denize girerek mutluluklarını dile getirdi. Denizin sağlık getirdiğini belirten vatandaşlar, her yeni yılı denizde karşılamayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Antalya\'da Vatandaşlar 2024 Yılına Denizde Merhaba Dedi
01.01.2024 - 00:39,  Güncelleme: 00:41
Abone Ol

Antalya'da gece denize giren bazı vatandaşlar, 2024 yılına denizde "merhaba" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yaktı.

Gruptakiler daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 2024'ün ilk dakikalarında denize girip bir süre yüzdü.

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Abdullah Kurt, yeni yılı denizde karşılamayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Her mevsim denize girdiklerini belirten Kurt, "Yaz kış denize giriyoruz. Yeni yılı da denize girerek kutladık. Deniz çok güzeldi. Su dışarıdan daha sıcaktı. Mutlu ve sevinçliyiz. Yeni yıl vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Denizin sağlık getirdiğini dile getiren Nail Avcı ise "Antalya'da pırıl pırıl denizimiz var. Sağlık için her gün denize giriyoruz. Her yeni yılı da denizde karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konyaaltı Sahili, Abdullah Kurt, Antalya, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Vatandaşlar 2024 Yılına Denizde Merhaba Dedi - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Vatandaşlar 2024 Yılına Denizde Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement