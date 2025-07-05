Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda başlayıp nar bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile nar bahçesine sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında nar bahçesinde bulunan 30 nar ağacı zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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