Antalya'da Yasa Dışı Taşınan Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi

Antalya terminalinde 300 kilogram kerevit, 40 kilo üreme mevsiminde av yasağı bulunan mavi yengeç ele geçirildi

Kerevitler Antalya Doğal Yaşam Parkı havuzlarına salınarak koruma altına alındı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Otobüs terminalinde yaptığı denetimlerde avlanma yasağı döneminde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirdi. El konulan kerevitler, Antalya Doğal Yaşam Parkı havuzlarına salınarak koruma altına alındı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. İndirilen koliler kimse tarafından alınmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kolileri kontrol etti. Ekipler, kolilerde 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz bir şekilde taşındığını tespit etti. Büyükşehir zabıta ekipleri, hemen ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Otobüs firmasına ceza

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde kerevitlerin 15 Kasım - 15 Haziran tarihleri arasında avlanma yasağı olmasından ve taşıma şartlarına uyulmamasından dolayı otobüs firmasına tutanak tutularak 37 Bin 770 TL cezai işlem uygulandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kerevitler, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolleri yapılarak havuzlara salındı. Yumurtlama döneminde olan kerevitler gerekli olgunluğa ulaşana kadar koruma altında olacak.

Doğal yaşam döngüleri devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, 300 kilogram kerevetin teslim alındığını belirterek, "Kerevitler parkımız içerisindeki yaşam alanı olan havuzlarımıza ve göletlere bırakıldı. Kerevitler doğada temizlikçi-çöpçü olarak tabir edilen hayvan gruplarından birisidir. Göletlerimizi, akarsuları ve tatlı sularımızın temizliklerini yaparak yosunlaşmayı önlemektedirler. Burada yer alan diğer sucul canlılarla doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak" dedi.

Üreme döneminde av yasağı bulunan Mavi yengeçlere el konuldu

Bu olaydan bir gün sonra da yine otobüs indirme peronunda siyah poşete sarılmış iki koli içerisinde 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Adana'da bulunan dalyandan getirildiği tespit edilen yengeçlerin bir kısmının canlı, bir kısmının ise ölü olduğu tespit edildi.Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme döneminde ve avlanma yasağı döneminde olması sebebiyle mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.