Antalya'da Yasa Dışı Taşınan Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yasa Dışı Taşınan Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi

24.05.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın otobüs terminalinde yapılan denetimlerde 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Kerevitler koruma altına alınırken, yasak döneminde avlanan hayvanları taşıyan otobüs firmasına ceza kesildi.

Antalya terminalinde 300 kilogram kerevit, 40 kilo üreme mevsiminde av yasağı bulunan mavi yengeç ele geçirildi

Kerevitler Antalya Doğal Yaşam Parkı havuzlarına salınarak koruma altına alındı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Otobüs terminalinde yaptığı denetimlerde avlanma yasağı döneminde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirdi. El konulan kerevitler, Antalya Doğal Yaşam Parkı havuzlarına salınarak koruma altına alındı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. İndirilen koliler kimse tarafından alınmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kolileri kontrol etti. Ekipler, kolilerde 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz bir şekilde taşındığını tespit etti. Büyükşehir zabıta ekipleri, hemen ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Otobüs firmasına ceza

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde kerevitlerin 15 Kasım - 15 Haziran tarihleri arasında avlanma yasağı olmasından ve taşıma şartlarına uyulmamasından dolayı otobüs firmasına tutanak tutularak 37 Bin 770 TL cezai işlem uygulandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kerevitler, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolleri yapılarak havuzlara salındı. Yumurtlama döneminde olan kerevitler gerekli olgunluğa ulaşana kadar koruma altında olacak.

Doğal yaşam döngüleri devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, 300 kilogram kerevetin teslim alındığını belirterek, "Kerevitler parkımız içerisindeki yaşam alanı olan havuzlarımıza ve göletlere bırakıldı. Kerevitler doğada temizlikçi-çöpçü olarak tabir edilen hayvan gruplarından birisidir. Göletlerimizi, akarsuları ve tatlı sularımızın temizliklerini yaparak yosunlaşmayı önlemektedirler. Burada yer alan diğer sucul canlılarla doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak" dedi.

Üreme döneminde av yasağı bulunan Mavi yengeçlere el konuldu

Bu olaydan bir gün sonra da yine otobüs indirme peronunda siyah poşete sarılmış iki koli içerisinde 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Adana'da bulunan dalyandan getirildiği tespit edilen yengeçlerin bir kısmının canlı, bir kısmının ise ölü olduğu tespit edildi.Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme döneminde ve avlanma yasağı döneminde olması sebebiyle mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Antalya, Sağlık, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yasa Dışı Taşınan Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:41:57. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yasa Dışı Taşınan Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.