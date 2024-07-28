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Antalya'daki orman yangınında yürekleri ağızlara getiren görüntü... Alevlerin içerisinde kalmaktan son anda kurtuldular

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çoktan orman yangınında ekipler, alevlerin içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00'te ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken yangının ilk saatlerinde çekilen bir görüntü yürekleri ağızlara getirdi. Orman işletme müdürlüğüne ait Arazöz ve Serik Belediyesine ait su ikmal aracı ile iş makinesi alevlere müdahale ederken, birdenbire rüzgarın etkisi ile yükselen yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin arazöz ve iş makinesine ulaşmasına sadece birkaç metrenin kaldığı görüntülerde yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.