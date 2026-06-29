Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Anlattı

29.06.2026 13:30  Güncelleme: 14:32
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen uluslararası seminerde deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xiamen kentinde gerçekleştirilen "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Semineri"nde, kentte yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projelerine ilişkin uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) sponsorluğunda ve Fujian Okyanus Bilimleri Enstitüsü (FIO) organizasyonunda Xiamen kentinde düzenlenen seminere Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Kimyager Dr. Merih Zeynep Çetin ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İpek Korlu katıldı.

Çetin ve Korlu, program kapsamında deniz kaynaklarının korunması, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi, mavi ekonomi uygulamaları, iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ve doğa temelli çözümler konularında kapsamlı eğitimler aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇEVRE ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Seminer süresince katılımcılar, Çin'in deniz ve kıyı alanlarının korunmasına yönelik başarılı uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen seminere katılan Çetin ve Korlu, Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri ile ilgili bilgi vererek uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Uluslararası bilgi paylaşımının ve iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan seminerde elde edilen bilgi ve deneyimlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen iklim değişikliğine uyum çalışmaları açısından önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika

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