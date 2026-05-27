Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Sezonu - Son Dakika
27.05.2026 09:56
Çocuklar, mini hayvanat bahçesindeki yavru hayvanlara yoğun ilgi gösteriyor. Bayramda açık olacak.

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda görevli uzman veteriner hekim Damla Atay, yavru sezonunun başlamasıyla çocukların özellikle mini hayvanat bahçesine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Atay, "Şehir hayatında hayvanlarla temas edemeyen çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Parkta yavru sezonunun başlamasıyla birlikte birçok hayvan türünde doğumlar yaşanırken, özellikle çocukların birebir temas kurabildiği mini hayvanat bahçesi yoğun ilgi görüyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan uzman veteriner hekim Damla Atay, parkta 122 türde yaklaşık bin 500 hayvan bulunduğunu söyledi. Koyun, keçi, papağan, aslan ve kaplan gibi birçok türün parkta yer aldığını belirten Atay, "Şu an doğum sezonlarımız olduğu için koyun, keçi, zebra, lemur ve kangurular başta olmak üzere birçok yavrumuzu ziyaretçilerimiz görebiliyor" dedi.

ÇOCUKLAR YAVRULARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Özellikle mini hayvanat bahçesinde çocukların hayvanlarla birebir temas kurabildiğini anlatan Atay, tavşan yavrularının en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer aldığını söyledi. Atay, "Mini hayvanat bahçesinde çocukların birebir temas edebileceği hayvanlarımız bulunuyor. Koyun, keçiler, besleyebilecekleri birçok hayvan türümüz var. Şehir hayatında çok fazla hayvanlarla temas edemedikleri için burada bir nebze hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı boyunca Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın ziyaretçilere açık olacağını belirten Atay, "Bayramda da tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

