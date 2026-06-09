Antalya Havalimanı'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Rekoru - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Rekoru

Antalya Havalimanı\'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Rekoru
09.06.2026 17:40
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2026 Mayıs'ta Antalya Havalimanı, 3.7 milyon yolcu ve 22.5 bin uçak trafiği ile dikkat çekti.

ANTALYA Havalimanı'na yılın 5 ayında 9 milyon 169 bin 801 yolcu trafiği, 62 bin 604 uçak trafiği, 110 bin 175 ton yük trafiği gerçekleşti. Mayısta ise toplam 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 654 bin 944, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 57 bin 275 oldu. Böylece mayısta toplam 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 542, dış hatlarda 18 bin 15 olmak üzere toplamda 22 bin 557'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 46 bin 479 ton oldu.

2026 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 169 bin 801, uçak trafiği 62 bin 604, yük trafiği ise 110 bin 175 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Rekoru - Son Dakika

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