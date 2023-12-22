 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi

Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, Antalya ile Malta arasında uygulanacak su tasarrufu projesinde, ilgili kurumların iyi uygulama örneklerini aktaracağını belirtti. Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Malta Enerji ve Su Ajansı işbirliğinde yürütülecek olan proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında kentsel alanlardaki su kıtlığıyla mücadele edilmesi, su temin sistemlerinin verimliliğinin ve güvenilirliğinin geliştirilmesi ve su tasarrufu konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi
22.12.2023 - 16:06,
Abone Ol

Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, Antalya ile Malta arasında uygulanacak su tasarrufu projesinde, ilgili kurumların iyi uygulama örneklerini aktaracağını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Malta Enerji ve Su Ajansı işbirliğinde yürütülecek olan "İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenirliliğinin Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Toplam süresi toplam 18 ay ve bütçesi 433 bin avro olan proje ile kentsel alanlardaki su kıtlığıyla mücadele etmek üzere iklim değişikliğine uyum süreçlerinin, kentsel içme suyu temin sistemlerinin verimliliğinin ve güvenilirliğinin geliştirmesi ve su tasarrufu konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, proje koordinatörü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu proje hakkında bilgi verdi.

Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Sapiano, yaptığı konuşmada, Malta ile Antalya'nın iklim şartlarının çok benzediğini kaydetti.

Malta'da yoğun bir su kullanımı ve yoğun bir turizm faaliyeti olduğunu aktaran Sapiano, "Malta'nın su kaynaklarının belirli bir kısımda tuzlu su arıtılarak elde ediliyor. Geçmiş yıllarda bu artan talebi de dengelemek adına atık suların yeniden kullanımı, su şebekelerindeki kaybın azaltılmasıyla aslında su verimli tarafa geçemeye başlayarak hem su tasarrufu hem enerji tasarrufu hem de finansal tasarruf ekonomik kazançları da elde edebildik. Kurumlar su hizmetleri sundukları için projede iyi uygulama örneklerini Antalya ve Malta özelinde aktarmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Malta, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi - Son Dakika


16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Son Dakika
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:28:53. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement