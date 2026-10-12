Antalya Kemer'de teknede rahatsızlanan 1 kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

Antalya Kemer'de teknede rahatsızlanan 1 kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Antalya Kemer açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi için bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekiplerin tıbbi tahliyesini yaptığı kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarındaki teknede rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemer açıklarında özel teknede 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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