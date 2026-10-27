Antalya Kepez'de hortumda ölen 4 işçinin cenazeleri yakınlarına ulaştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerda hayatlarını kaybeden işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Aycan Kılınç'ın Niğde'de, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in ise Suriye'nin Dakka şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün gece 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçalanmıştı

Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4 hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da işçilerin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi ve şantiye sorumlularının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.