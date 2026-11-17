Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan 25 yaşındaki Ali Hasan Yeşil, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevre Yolu kesişimindeki köprülü kavşakta meydana geldi. 07 CNG 242 plakalı motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Hasan Yeşil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MOTOSİKLET 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü, yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazanın yaşandığı köprülü kavşakta ve çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağladı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ali Hasan Yeşil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Arda KIR- Tunahan KIR/ANTALYA,