Antalya Manavgat\'ta kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, 53 yaşındaki sürücü öldü

Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, 53 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-687 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır şarampole devrildi. Kazada 53 yaşındaki tır sürücüsü hayatını kaybetti; sağlık ve jandarma ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ünsağ Akbaş (53) yönetimindeki 42 VK 607 plakalı tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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