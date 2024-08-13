Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Ümmü Gülsüm Zorlu için arama çalışması başlatıldı.
Gömbe Yaylası Yayla Kılıç Mahallesi'ndeki evinden dün saat 16.00 sıralarında ayrılan Zorlu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Zorlu'nun yakınları ve mahalle sakinleri de katılıyor.
Kaybolduğu bildirilen kadını arama çalışmaları sürüyor.
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