Antalya Serik\'te çarpışan otomobillerden biri alev aldı, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Turgay Ç. idaresindeki 07 YGB 02 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de sürücüsü öğrenilemeyen 07 COZ 076 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Turgay Ç. ile otomobilde bulunan Ayşe Ç. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle 07 COZ 076 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine ve panosuna çarparak durdu. Otomobil, elektrik panosundan çıkan kıvılcımlarla alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.