Antalya Serik\'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı

Antalya Serik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, D400 Antalya-Alanya karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarında telefon direğine çarparak şarampole düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince tedavi edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direğine çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, hafif şekilde yaralandı.
Y.A.'nın kullandığı 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya – Alanya D400 karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarındaki telefon direğine çarparak, şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekibince tedavi edildi.
Kaynak: AA
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