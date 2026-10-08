Antalya-Serik yolunda zeytinyağı posası motosiklet sürücüsünü hafif yaraladı

(ANTALYA) - Antalya-Serik karayolunda yola dökülen zeytinyağı posası nedeniyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hafif şekilde yaralandı.

Antalya-Serik karayolunda yola dökülen zeytinyağı posası kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve metrelerce sürüklendi. Karanlık yolda savrulan ve kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Antalya programını takip eden partililer telefon ışıkları ile bulup yardım etti. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansa ve belediye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen yurttaşlar, karayolunda çamur şeklinde bulunan zeytinyağı posasının araçların kaymasına neden olduğunu söyledi.

Kazaya neden olan posanin yola nasıl döküldüğü ve metrelerce alana nasıl yayıldığı merak konusu oldu.