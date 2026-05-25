Antalya Valisi'nden Bayram Mesajı

25.05.2026 20:19
Vali Şahin, Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, merhamet ve dayanışmanın en güçlü şekilde tezahür ettiği müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Şahin, "Paylaşmanın bereketini, gönül almanın inceliğini ve kardeşliğin gücünü idrak ettiğimiz bu özel günler, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün hayat bulduğu kıymetli bir manevi iklim sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bayramın, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetildiği, büyüklerin hatırlandığı ve çocukların sevindirildiği bir kardeşlik atmosferini daha da güçlendirmesini temenni eden Şahin, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili dolayısıyla turizmin başkenti Antalya'mızda yoğun bir hareketlilik yaşanması beklenmektedir. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir tatil geçirmeleri için tüm kurumlarımız gerekli hazırlıklarını tamamlamış, gerekli tedbirleri titizlikle almıştır. Bununla birlikte, bayram süresince artan şehirler arası hareketlilik nedeniyle vatandaşlarımızın seyahatleri boyunca trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Kurban ibadetinin ifası sırasında ise kurumlarımızca belirlenen kurallara ve hijyen şartlarına hassasiyetle riayet edilmesini tüm hemşehrilerimizden önemle rica ediyorum."

Kaynak: AA

