Antalya'ya Yeni Spor ve Fitness Merkezi: 15. ASFİM Açıldı - Son Dakika
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Antalya'ya Yeni Spor ve Fitness Merkezi: 15. ASFİM Açıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi içinde yeni bir spor ve fitness merkezi olan 15. ASFİM'i hizmete sundu. Merkez, çeşitli spor branşlarında ücretsiz hizmetler sunarak vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

07.02.2025 12:15  Güncelleme: 13:34
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sporla buluşturduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezi'ne (ASFİM) bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 15'inci ASFİM'i, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve geldiğinde tamamlayarak gençlere armağan ettiği ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Muratpaşa ilçesinde hizmete açılan '100. Yıl Sedir Spor Kompleksi' artık vatandaşların da kullanabileceği bir spor merkezine sahip. Başta güreş ve basketbol olmak üzere birçok spor dalının antrenmanlarına ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde ASFİM hizmete girdi.

ASFİM'de vatandaşlara pilates, reformer, step, aerobik, fitness, zumba ve çocuk cimnastiğine kadar birçok branş ücretsiz sunuluyor. Sedir ASFİM, hizmete girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmete sunduğu bu merkez ile ASFİM sayısı 15'e yükseldi. 5 yıldızlı spor merkezlerini aratmayan ASFİM, sporseverlerin beğenisini topluyor.

ASFİM'den faydalanan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Şaban Karagöz: "Böyle bir salonu çok istiyorduk. Büyükşehir Belediyesi bu isteğimize cevap verdi. Bu sayede gelip sporumuzu yapabiliyoruz. Uzman hocalarımız sayesinde vücudumun kendine geldiğini hissediyorum. Bu hizmeti sunduğu için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum."

-Nurcan Demir: "Evime yakın ve ücretsiz olması sebebiyle burayı tercih ediyorum. Buradaki her şey yeni ve hocalarımız da bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Özel salonlara da gittim ama buradaki performansı hiçbir yerde görmedim. İyi ki şehrimize kazandırıldı bu tesis. Bu samimi ve rahat ortamdan dolayı çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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