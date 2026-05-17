Antalyaspor galibiyete rağmen küme düştü

(ANTALYA) - Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor, diğer maçların sonuçlarının ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Ballet attı.

Bu sonucun ardından sezonu 32 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Küme düşmesi kesinleşen Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Antalyaspor da lige veda eden üçüncü takım oldu.