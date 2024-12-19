Antarktika'dan Rio'ya Gelen Deniz Aslanı

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RİO DE JANEİRO, 19 Aralık (Xinhua) -- Antarktika'dan gelen bir deniz aslanı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Ipanema Plajı'na yılın bu zamanı için alışılmadık ve beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Deniz aslanının çarşamba günü kumların üzerinde dinlenirken görülmesi üzerine İtfaiye Teşkilatı'nın Deniz Kurtarma Ekibi bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak üzere bölgeye uzman kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma yetkilileri, deniz aslanının fiziksel olarak iyi durumda, ancak Antarktika'dan okyanus akıntılarıyla yaptığı uzun yolculuktan sonra gözle görülür şekilde bitkin düşmüş genç bir erkek deniz aslanı olduğunu tespit etti.

Deniz aslanları genellikle Brezilya'nın kıyı şeridinde görülmese de son yıllarda ülkenin güney sularında sıkça rastlanır oldu. Uzmanlar bu durumu iklim değişikliği ve okyanus sıcaklıklarının yükselmesine bağlıyor.