NEW YORK, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Nasdaq Borsası ekranında görülen Anthropic logosu, 19 Kasım 2026.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, perşembe günü Nasdaq Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Şirket, daha önce açıklanan 70-78 dolar aralığının üzerinde, hisse başına 83 dolardan toplam 980 milyon A sınıfı adi hisse senediyle 81,34 milyar ABD doları gelir elde etti. Böylelikle Anthropic, halka arz gelirinde yeni bir rekor kırdı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)