Anthropic'ten Siber Güvenlik Projesi - Son Dakika
Anthropic'ten Siber Güvenlik Projesi

10.04.2026 18:57
Anthropic, Project Glasswing ile yapay zeka destekli siber saldırılara karşı savunmayı güçlendiriyor.

Yapay zeka dünyasının önde gelen kuruluşlarından ABD merkezli Anthropic, Apple'dan Google'a birçok teknoloji devinin de yer aldığı siber güvenlik alanındaki yeni girişimi "Project Glasswing"i duyurdu.

Anthropic'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Project Glasswing hamlesi, yapay zeka destekli siber saldırı risklerine karşı savunmayı güçlendirmeyi ve kritik yazılım altyapılarını güvence altına almayı hedefliyor.

Project Glasswing girişiminde, Anthropic'in yanı sıra Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA ve Palo Alto Networks gibi kurumlar yer alıyor.

Henüz genel kullanıma sunulmayan Anthropic'in "Claude Mythos Preview" yapay zeka modeli, dünyanın en güvenli işletim sistemleri ve web tarayıcılarında binlerce yüksek öncelikli güvenlik açığını tespit etmeyi başardı.

Claude Mythos Preview, dünyanın en güvenli işletim sistemleri arasında gösterilen OpenBSD'de 27 yıldır fark edilmeyen ve sistemin uzaktan çökertilmesine neden olabilecek bir açığı yakaladı. Benzer şekilde sistem, video işleme yazılımı FFmpeg'de otomatik test araçlarının 5 milyon kez denemesine rağmen tespit edemediği 16 yıllık bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Project Glasswing kapsamında ortak şirketler, Mythos Preview modelini kendi sistemlerini ve açık kaynaklı yazılımları taramak, yamalamak ve savunmak için kullanacak. Tespit edilen açıklar kurumlarla paylaşılarak, saldırganlardan önce sistemlerin güncellenmesi sağlanacak.

Kritik yazılımların siber saldırılardan etkin bir şekilde korunması hedefleniyor

Anthropic, yapay zekanın kodlama yeteneklerindeki bu sıçramanın, kötü niyetli aktörlerin elinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şirket, küresel siber suçların maliyetinin yıllık 500 milyar dolar seviyesinde olabileceğine değinerek, yapay zeka modellerinin artık en yetenekli insan uzmanlarla rekabet edebilecek seviyeye geldiğini vurguladı.

Proje ile dünya çapındaki kritik yazılımların, siber saldırılardan etkin bir şekilde korunması hedefleniyor. Çalışmanın kapsamının genişlemesi ve uzun vadede devam etmesi planlanıyor.

Girişimde yer alan Cisco'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Anthony Grieco, Anthropic'in duyurusunda yer verilen açıklamasında, yapay zeka yeteneklerinin kritik altyapıyı siber tehditlerden koruma konusunda gereken aciliyeti temelden değiştiren bir eşiği aştığını belirtti.

Yapay zeka modelleriyle yaptıkları temel çalışmaların, donanım ve yazılım genelindeki güvenlik açıklarını daha önce imkansız olan bir hız ve ölçekte tespit edip düzeltmeye imkan sağladığına dikkati çeken Grieco, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir değişim ve sistemleri güçlendirmeye dair eski yöntemlerin artık yeterli olmadığının bir göstergesi. Teknoloji sağlayıcıları artık yeni yaklaşımları hızla benimsemelidir ve müşterilerin de bunları devreye almaya hazır olması gerekir. Bu nedenle Cisco, Project Glasswing'e katıldı. Bu çalışma tek başına yapılamayacak kadar önemli ve acil."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anthropic'ten Siber Güvenlik Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Anthropic'ten Siber Güvenlik Projesi - Son Dakika
