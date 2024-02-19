Anton Çehov'un Martı eserinden uyarlanan Treplev oyunu yarın Decollage Art Space'te sahnelenecek - Son Dakika
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Anton Çehov'un Martı eserinden uyarlanan Treplev oyunu yarın Decollage Art Space'te sahnelenecek

Anton Çehov\'un Martı eserinden uyarlanan Treplev oyunu yarın Decollage Art Space\'te sahnelenecek

Decollage Art Space'te sergilenecek olan Treplev oyunu, Anton Çehov'un ünlü eseri Martı'dan uyarlanmıştır. Oyun üç bölümden oluşmakta olup, her bölüm farklı katlarda sergilenecektir. İzleyicilerin katlar arasında dolaşmasını sağlayan oyun, interaktif ve dinamik bir tiyatro deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erdil'in rol aldığı eserin yönetmenliğini Ertanoğlu üstlenmektedir. Oyun, 27 Şubat'ta tekrar izleyiciyle buluşacaktır.

19.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
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Anton Çehov'un ünlü eseri "Martı"dan uyarlanan "Treplev" oyunu, yarın Decollage Art Space'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Üç bölümden oluşan oyunun her bölümü Decollage Art Space'in farklı katlarında sergilenecek. İzleyicilerin katlar arasında dolaşmasını sağlayan 90 dakikalık oyun, interaktif ve dinamik tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Ümit Erdil'in rol aldığı eserin yönetmenliğini de Ertanoğlu üstlendi.

Oyun 27 Şubat'ta yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anton Çehov'un Martı eserinden uyarlanan Treplev oyunu yarın Decollage Art Space'te sahnelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anton Çehov'un Martı eserinden uyarlanan Treplev oyunu yarın Decollage Art Space'te sahnelenecek - Son Dakika
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