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AP Üyesi, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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AP Üyesi, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Tepki Gösterdi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen 'soykırım' davasında İsrail'in avukatlarının bugünkü savunmalarında alıntıladığı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e 'Madam Soykırım' diye hitap ederek tepki gösterdi. Daly, von der Leyen'in İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.

AP Üyesi, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen\'e Tepki Gösterdi
12.01.2024 - 18:05,
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Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen "soykırım" davasında İsrail'in avukatlarının bugünkü savunmalarında alıntıladığı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Madam Soykırım" diye hitap ederek tepki gösterdi.

Daly, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, von der Leyen için "Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı." ifadesini kullandı.

Clare Daly, von der Leyen'in, İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.

Von der Leyen'in "İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkına sahip olduğuna" ilişkin ifadelerinin mahkemede alıntılandığına dikkati çeken Daly, von der Leyen'in AB'yi "pervasız ve yanlış şekilde İsrail ile aynı yerde hizaladığı" eleştirisinde bulundu.

AP üyesi Daly, UAD'deki davayı yerinden izlemek amacıyla AP üyesi Mick Wallace ile birlikte iki gündür Lahey'de bulunuyor.

Daly, daha önce de AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Von der Leyen, 19 Ekim 2023'teki söz konusu konuşmasında, Hamas'ı "İnsanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla" suçlamış, İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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