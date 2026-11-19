Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi ülkeler, bölgesel ekonomik büyümeyi desteklemek, ticaret ve yatırımları artırmak ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirmek için işbirliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nin ardından "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" başlıklı ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, Çin'in 2026 yılı APEC öncelikleri olan "Açıklık, Yenilikçilik ve İşbirliği" doğrultusunda açık, dinamik, dayanıklı ve barışçıl bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturma hedefi yinelendi.

Dünyanın hızla değiştiği, yeni fırsatların ve karmaşık sorunların ortaya çıktığı belirtilen bildiride, teknolojik gelişmelerin bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağladığı ifade edildi.

Ticaret ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin bölge açısından önemine işaret edilen bildiride, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki taahhütlerin tekrardan altı çizildi.

Bildiride, dijitalleşmenin ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri olduğu vurgulandı.

Ticaret yollarının açık tutulması hedefleniyor

Bildiride, mal, hizmet, sermaye ve insan hareketliliğini kolaylaştıran bölgesel bağlantıların ekonomik büyüme açısından önem taşıdığına işaret edildi.

Bu doğrultuda güvenli ve dayanıklı ulaşım ağlarının geliştirilmesi, kaliteli altyapı yatırımlarının artırılması konusunda işbirliğinin sürdürüleceği aktarıldı.

Bölgedeki tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu zorluklara değinilen bildiride, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde kesintilerin önlenmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, "Bölgemizde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refaha katkı sağlayacak güçlü ve dayanıklı ekonomiler oluşturmak amacıyla tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırma ve bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştirme yönündeki taahhütlerimizi tekrar ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dijital bağlantısallık ve ekonomik işbirliği vurgusu

Bildiride, teknoloji ve inovasyonun ekonomiyi köklü biçimde yeniden şekillendirdiğine ve Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik büyümeyi hızla ileriye taşıdığına değinilerek rekabetçi, dayanıklı ve güvenli bir inovasyon ekosisteminin oluşturulması amacıyla bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğinin desteklendiği aktarıldı.

Dijital bağlantılılığın geliştirilmesi, erişilebilir ve dayanıklı dijital altyapının güçlendirilmesi, ekonomik büyüme için dijital dönüşümün teşvik edilmesi, dijital okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesi ile dijital platformların yaygınlaştırılması yönünde adımların desteklendiği kaydedilen bildiride, ülkelere veri ihlalleri, çevrim içi dolandırıcılık ve dijital teknolojilerin kötü amaçlı kullanımı gibi olası riskleri ele alma çağrısı yapıldı.

Bildiride, dijital dönüşümün güçlendirilmesinde verinin önemi vurgulanarak Asya-Pasifik genelinde dijital ve yeni gelişen teknolojilerin üretkenliği, verimliliği, rekabet gücü, dayanıklılığı ve ekonomik büyümeyi dönüştürme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Halkların ekonomik açıdan güçlendirilmesinin, verimliliği ve inovasyonu artırmanın ve ekonomiye katılımı güçlendirmenin önemli bir yolu olduğunun teyit edildiği bildiride, insan kaynaklarının modernleştirilmesine ve sosyal güvenlik sistemlerinin uygun şekilde iyileştirilmesine yönelik taahhüdün yinelendiği aktarıldı.

Bildiride, finansal istikrarın korunması için güvenilir ve esnek maliye, para ile finans politikası çerçevelerinin önemi vurgulanarak "Küresel dengesizliklerin devam ederek büyüme ve istikrar açısından riskler oluşturduğuna dikkati çekiyoruz. Küresel düzeyde yeniden dengelenmenin ortak çıkarımıza olduğunu kabul ediyor, bu doğrultuda iletişim ve işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kalıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enerji ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için işbirliği çağrısı

Enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, enerji kaynaklarına kesintisiz, güvenilir ve uygun fiyatlı erişimin sağlanması için işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen bildiride, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılmasının ve sınır ötesi enerji altyapısı bağlantılarının güvence altına alınmasının teşvik edildiği??????? kaydedildi.

Bildiride, üreticiler ile tüketiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji akışının kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekilerek, dijital ve gelişmekte olan teknolojiler ile enerji sektörü arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin ve ekonomilerin kendi önceliklerine uygun enerji kaynaklarını belirlemesinin önemi vurgulandı.

Dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerden yararlanılması, gıda güvenliği ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi aracılığıyla gıda kaybı ile israfın önlenerek azaltılmasının amaçlandığı aktarılan bildiride, bilimsel verilere dayalı ve teknoloji destekli tarım uygulamalarının desteklendiğinin altı çizildi.

Bildiride, ormanların ekonomik büyüme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve Asya-Pasifik bölgesindeki toplulukların refahı ve dayanıklılığı açısından taşıdığı önem vurgulanarak, sürdürülebilir orman yönetiminin desteklenmesi, okyanus kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin teşvik edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

İşletmelerin girişimlerinin büyümesini destekleyecek, rekabetçiliklerini ve yenilikçilik kapasitelerini artıracak elverişli bir iş ortamı oluşturulmasının amaçlandığı belirtilen bildiride, buna yönelik çalışmaların sürdürülmesinin teşvik edildiği kaydedildi.

Bildiride, yolsuzluğun ekonomik büyümeye, kamu güvenine ve adil rekabete zarar verdiğine işaret edilerek, sınır ötesi yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk faillerinin güvenli sığınak bulmasının engellenmesi ve yasa dışı varlıkların geri alınması konusunda işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında 2026'da kadın ve ekonomi, ticaret, turizm, dijitalleşme ve yapay zeka, ormancılık, gıda güvenliği, küçük ve orta ölçekli işletmeler, enerji, ulaştırma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve finans alanlarında düzenlenen bakanlar toplantılarının önemine değinilen bildiride, iş dünyası ve diğer paydaşların APEC çalışmalarına katkılarının önemi vurgulandı.