APEC zirvesinde Şi ve Takaiçi'nin resmi görüşme yapmasının olası olmadığı iddia edildi - Son Dakika
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APEC zirvesinde Şi ve Takaiçi'nin resmi görüşme yapmasının olası olmadığı iddia edildi

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Diplomatik kaynaklar, gelecek hafta Şıncın'daki APEC zirvesinde Şi Cinping ile Takaiçi Sanae'nin resmi görüşme yapmasının olası olmadığını belirtti. Takaiçi'nin Şi ile görüşmeyecek 'tek isim' olduğu öne sürülürken, Çinli kaynak protokol gereği el sıkışma olasılığına işaret etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde resmi görüşmelerde bulunmasının olası olmadığı iddia edildi.

Kyodo News'un haberine göre, ismi verilmeyen diplomatik kaynaklar, gelecek hafta düzenlenecek APEC zirvesinde Şi ve Takaiçi'nin görüşme olasılığını değerlendirdi.

İkilinin zirve kapsamında resmi görüşmelerde bulunmasının pek olası olmadığını belirten kaynaklar, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek zirveye katılacak Takaiçi'nin Şi ile görüşmeyecek "tek isim" olacağı öne sürüldü.

Çinli bir kaynak, Şi'nin "diplomatik protokol gereği" Takaiçi ile el sıkışabileceğini aktardı.

Kaynak: AA
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