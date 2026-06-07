Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Başarısı - Son Dakika
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Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Başarısı

07.06.2026 21:42
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Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçimlerde AK Parti'nin 5 beldeyi kazandığını duyurdu.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 5 beldenin Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığını bildirdi. Yavuz, "Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü kazandığını, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde ise Cumhur İttifakı'nın MHP adayının seçimi önde tamamladığını belirtti.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke). Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk."

Resmi olmayan sonuçlara göre;

1. Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5

2. Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82

3. Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52 4. Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65

5. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60 6. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı beş kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık.

Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: ANKA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Başarısı - Son Dakika

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