Araban'da yetim çocuklar için iftar verildi

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar programı düzenlendi.
Kaymakam Özgür İşçimen, Şehit Sait Demirel Aşevi'nde düzenlenen iftar programında, yetimlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
İnsan hayatının çeşitli imtihanlarla geçtiğine değinen İşçimen, öksüz ve yetim çocukların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.
