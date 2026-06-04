Araç'ta Otomobil İstinat Duvarına Çarptı - Son Dakika
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Araç'ta Otomobil İstinat Duvarına Çarptı

04.06.2026 19:37
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil istinat duvarına çarptı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Burhan A. idaresindeki 41 AGY 119 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç'ta Otomobil İstinat Duvarına Çarptı - Son Dakika

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