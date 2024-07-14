Aracının altına giren kedileri itfaiye çıkardı
KARABÜK - Karabük'te bir cipin alt kısmına giren kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Olay 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. KPSS'ye girecek yakınını Karabük Üniversitesi'ne götürmek isteyen sürücü aracının alt kısmından kesi seslerinin geldiğini duydu. Kendi imkanları ile kedileri çıkaramayan sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucunda aracın içerisinden çıkarılan kediler doğal ortamlarına salındı.
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