Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama
Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

21.03.2026 15:13
Arap Birliği, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuka uyulmasını istedi.

Arap Birliği, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki orduya ait askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınayarak, bunun Suriye'nin istikrarını bozmayı amaçlayan planların bir parçası olduğunu bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırının yalnızca Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlali olmadığını, aynı zamanda bölgeyi daha geniş çaplı çatışmalara sürüklemeyi hedeflediğini belirtti.

Ebu Gayt, İsrail'in bu tür eylemlerle bölgedeki gerilimleri tırmandırmayı ve iç çatışmaları körüklemeyi amaçladığını vurguladı.

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de çağrıda bulunarak, Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik ihlallerine son vermesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını 20 Mart 2026 tarihinde vurduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
