Arap Koalisyonu, Dammam'da Kral Fehd Havalimanı çevresine mühimmat düştüğünü açıkladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'daki Kral Fehd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmatın düştüğünü açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fehd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmatın düştüğünü belirtti.

Maliki, mühimmatın havalimanı yakınlarına isabet ettiğini aktarırken daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.