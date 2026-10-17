Arap Koalisyonu, Hudeyde'ye silah taşıyan deniz ve kara araçlarını vurdu - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Hudeyde'ye silah taşıyan deniz ve kara araçlarını vurdu

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Arap Koalisyonu, Husilerin Hudeyde'ye silah kaçırmak için kullandığı deniz araçları ile kara nakil vasıtalarının vurulduğu görüntüleri yayımladı. Koalisyon, operasyonlarla organize suç örgütlerinin Husilere silah sevkiyatını engellemeyi hedeflediğini açıkladı.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine deniz yoluyla silah kaçırmak için kullandığı deniz araçları ve kara nakil vasıtalarının hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı logosunu taşıyan video kaydında, siyah-beyaz gece ve gündüz hava gözetleme görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde denizdeki botların, karadaki araçların ve bazı tesislerin takibe alındığı, ardından bu noktaların vurularak patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü.

Kayıtta, deniz ortasında hedef göstergesine alınan bir tekneye yer verilerek, bu aracın "Yemen'e deniz yoluyla silah kaçırmak için kullanılan deniz araçlarından biri" olduğu ifade edildi.

Açık alanda park halindeki araçların hedef alındığı anlara ilişkin kesitte ise "silah kaçakçılığında kullanılan nakil araçlarının imha edildiği" kaydedildi.

Tesis ve yolların yakınındaki araçların da hedef alındığı sahnelerde, bombardıman sonrası çıkan yangınlar ve patlama anları yer aldı.

Koalisyon, söz konusu operasyonların "organize suç örgütleri tarafından Husilere yapılan silah sevkiyatını önlemeyi" amaçladığını bildirdi.

Görüntülerin diğer bölümlerinde ise sahil tesislerinin yakınındaki botların gece saatlerindeki hareketliliği ve deniz araçlarının Yemen adalarına silah taşıma faaliyetleri aktarıldı.

Sahil yakınında yan yana duran botların hava saldırısıyla vurulması ve ardından yoğun dumanların yükselmesiyle video sona erdi.

Görüntülerde, gerçekleştirilen hava saldırılarının kesin tarihleri, lokasyonları ve operasyonlar sonucu meydana gelen can veya mal kayıplarına ilişkin net bilgilere yer verilmedi.

Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde kenti ve limanı, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Yemen'de Nisan 2022'de sağlanan göreceli sükunetin ardından, geçen yılın temmuz ayından bu yana çatışmalarda yeniden tırmanış yaşanıyor.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı vilayetleri elinde tutan İran destekli Husilere karşı, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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