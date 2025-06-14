Arap Ülkeleri İsrail-İran Gerilimini Tartışıyor - Son Dakika
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Arap Ülkeleri İsrail-İran Gerilimini Tartışıyor

14.06.2025 22:59
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İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Arap ülkeleri, gerilimi azaltmak için diplomasiyi sürdürüyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ikinci gününde Arap ülkeleri, gerilimin tırmandırılmasının önlenmesine ilişkin temaslarını sürdürdü.

Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Cezayir'de üst düzey yetkililer, temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda İsrail-İran gerilimini görüştü. İkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Trump, Katar Emiri'ne bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için İsrail ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim de bölgede tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözümlere ulaşmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda, İsrail'in İran'a saldırılarını ve bölgede gerginliğin düşürülmesi konusunu görüştü.

Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, "İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları, bölgede itidalin sağlanmasının ve gerilimin düşürülmesinin önemi ile tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gibi bölgede yaşanan gelişmeler" ele alındı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zayyani ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bu saldırının bölgesel ve uluslararası yansımaları, ortak koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik çabaların artırılması" konuları ele alındı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgedeki tehlikeli askeri gerilimi ve gerginliği yatıştırmaya yönelik diplomatik çabalar kapsamında, dost ve kardeş ülkelerdeki mevkidaşlarıyla yoğun temaslarını sürdürdü. Açıklamada, söz konusu ülkelerin isimlerine yer verilmedi.

Busaidi söz konusu görüşmelerde, "kan dökülmesini durdurmak, yıkımı ve daha fazla can kaybını önlemek amacıyla uluslararası hukuk ve adalete dayalı barışçıl yöntemleri kullanarak saldırganları caydırmanın önemine" vurgu yaptı.

Ayrıca, bu adımların bölge güvenliği, istikrarı ve halkların en yüksek çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini kaydetti.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve bölgede artan askeri gerilimi" ele aldı.

Görüşmede taraflar " Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini ve durumun kontrol altına alınmasının acil gerekliliğini" vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde, "mevcut durumun ciddiyeti ve sonuçları göz önünde bulundurularak, bölgedeki gerginliği azaltmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çabaların önemine" vurgu yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İspanyol ve Ummanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı nedeniyle bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışın durdurulmasına yönelik çabaları" ele aldı.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın Ummanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, "BM Güvenlik Konseyi'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve güvenliğin sağlanmasında kendisine verilen görevi yerine getirebilmesi için tüm uluslararası çabaların harekete geçirilmesinin gerekliliğine" işaret edildi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Cezayir, Kuveyt, İsrail, Güncel, Dünya, Ürdün, Mısır, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri İsrail-İran Gerilimini Tartışıyor - Son Dakika

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