Arda Turan: Sözümü Tuttum! Shakhtar Donetsk 3-1 Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Turan: Sözümü Tuttum! Shakhtar Donetsk 3-1 Kazandı

27.04.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kudrivka'yı 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Arda Turan, galibiyet sonrası takımını ve oyuncularını değerlendirdi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kudrivka ile karşılaştı ve 3-1 kazandı. Goller: Newerton (18'), Lucas Ferreira (37'), Artem Bondarenko (57') ve Kudrivka'dan Oleksandr Kozak (54').

Teknik direktör Arda Turan, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, ilk kez forma giyen Denys Tvardovskyi ve diğer oyuncuları tebrik etti. İkinci yarıdaki konsantrasyon kaybından endişe duyduğunu ancak takımın gelişeceğine inandığını belirtti. Shakhtar'ın liderliğini sekiz puana çıkardığını, ancak maç maç ilerlediklerini vurguladı.

Arda Turan, bir sonraki rakibi Crystal Palace'a odaklandıklarını, ardından Dinamo Kiev maçına hazırlanacaklarını söyledi. Takımın yorgun olduğunu ancak sezon sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Yüksek pres konusunda Avrupa'nın en iyi takımları arasında olduklarını ve oyuncularının talimatları uygulamasından memnun olduğunu ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:05:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.