Arda Turan: Sözümü Tuttum! Shakhtar Donetsk 3-1 Kazandı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kudrivka ile karşılaştı ve 3-1 kazandı. Goller: Newerton (18'), Lucas Ferreira (37'), Artem Bondarenko (57') ve Kudrivka'dan Oleksandr Kozak (54').

Teknik direktör Arda Turan, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, ilk kez forma giyen Denys Tvardovskyi ve diğer oyuncuları tebrik etti. İkinci yarıdaki konsantrasyon kaybından endişe duyduğunu ancak takımın gelişeceğine inandığını belirtti. Shakhtar'ın liderliğini sekiz puana çıkardığını, ancak maç maç ilerlediklerini vurguladı.

Arda Turan, bir sonraki rakibi Crystal Palace'a odaklandıklarını, ardından Dinamo Kiev maçına hazırlanacaklarını söyledi. Takımın yorgun olduğunu ancak sezon sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Yüksek pres konusunda Avrupa'nın en iyi takımları arasında olduklarını ve oyuncularının talimatları uygulamasından memnun olduğunu ekledi.