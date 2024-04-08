Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle 4,5 ay sonra trafiğe açıldı - Son Dakika
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Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle 4,5 ay sonra trafiğe açıldı

Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle 4,5 ay sonra trafiğe açıldı

Karayolları ekipleri tarafından 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları sonucunda, Ardahan-Ardanuç kara yolu 4,5 ay sonra yeniden trafiğe açıldı. Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadele sonucunda yol araçların geçişine uygun hale getirildi. Yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütleleri bulunuyor ve sürücülerin dikkatli olmaları isteniyor.

08.04.2024 11:31  Güncelleme: 11:36
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Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı.

Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle 4,5 ay sonra trafiğe açıldı - Son Dakika

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