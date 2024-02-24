Ardahan'da Aç Kalan Tilkilerin Yem Arayışı ve Avları Görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'da Aç Kalan Tilkilerin Yem Arayışı ve Avları Görüntülendi

Ardahan'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta zorlanıyor. Göle Ovası'nda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması, doğal ortamlarında görüntülendi.

24.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

Göle Ovası'nda farklı noktalarda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması görüntülendi.

Tilkilerin av hareketliliği Anadolu Ajansı (AA) muhabirince doğal ortamlarında görüntülendi.

Ardahan\'da Aç Kalan Tilkilerin Yem Arayışı ve Avları Görüntülendi
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da Aç Kalan Tilkilerin Yem Arayışı ve Avları Görüntülendi - Son Dakika
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