Ardahan'da çiçek balı hasadı bitti, 36 bin kovandan 300 ton bal elde edildi - Son Dakika
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Ardahan'da çiçek balı hasadı bitti, 36 bin kovandan 300 ton bal elde edildi

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Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balında sağım tamamlandı. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcının 36 bin kovanda yürüttüğü sezonda yaklaşık 300 ton bal hasat edildi.

Ardahan'da bal sağımı tamamlandı, 300 ton bal elde edildi

KAFKAS arısının gen merkezi olarak bilinen Ardahan'da, coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat tamamlandı. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcı tarafından 36 bin kovanda yürütülen üretim sezonunda yaklaşık 300 ton bal elde edildi.

Ardahan'da ağustos ayının ortalarında başlayan bal sağımı, bu hafta itibarıyla tamamlandı. Sezonun son bal sağımı Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla Çataldere köyünde gerçekleştirildi. Arıcılar tarafından kovanlardan çıkarılan peteklerin önce sırları alındı, ardından sağım işlemi yapıldı. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda bal üreticisi olan İlhan Evliyaoğlu, kentte bal sağımının tamamlandığını belirterek, kovan başına ortalama 5 kilogram bal elde edildiğini söyledi. Vali Ömer Hilmi Yamlı da Ardahan çiçek balının kalitesine dikkat çekerek, ürünün dünya standartlarında olduğunu ifade etti. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcı, 36 bin kovanda yaklaşık 300 ton bal hasat etti.

Kaynak: DHA

Ardahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da çiçek balı hasadı bitti, 36 bin kovandan 300 ton bal elde edildi - Son Dakika

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