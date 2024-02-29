Ardahan'da gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ardahan'da gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan\'da gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan'da hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü ve dondurucu soğukların etkili olduğu belirtildi. Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplanırken, çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü açıkladı. Ardahanlılar ise bu soğuk havayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

29.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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