Ardahan\'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, bitkilerde yoğun çiy oluştu

Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, bitkilerde yoğun çiy oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaşan sis, ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluşturdu.
Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte etkili olan sis, özellikle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azalırken, ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluştu.
Kaynak: AA
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