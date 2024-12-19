Ardahan\'da Fırtına Çatıları Uçurdu

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Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.

Kent genelinde gece boyunca kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar, kent merkezindeki bazı binaların çatılarını uçurdu.

İnönü Mahallesi'ndeki Ardahan Devlet Hastanesi ile adliye lojmanlarının çatıları da fırtınadan zarar gördü.

Ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.