Ardahan'da Hayvan Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemi - Son Dakika
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Ardahan'da Hayvan Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemi

Ardahan\'da Hayvan Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemi

Valilik, Ardahan'da hayvan hırsızlığını önlemek için ahırları 7/24 kameralarla izlemeye başladı.

27.11.2024 18:49
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Ardahan'da Valiliğin kararı kapsamında, kentte hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla ahırlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenmeye başlandı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda Valilik, 24 Eylül'de "100 ve üzeri küçükbaş ile 10 ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran yerlere güvenlik kamerası takılması" zorunluluğu getirdi.

Bunun üzerine kentteki çok sayıda besici, ahırlarına güvenlik kamerası taktırdı.

Vali Hayrettin Çiçek, Valilik toplantı salonunda gazetecilere, kentteki hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi için güvenlik güçlerinin 7/24 esasıyla çalıştığını belirtti.

Buna rağmen hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almakta yetersiz kaldığını ve hayvan hırsızlığının yaşanmaya devam ettiğini aktaran Çiçek, "Çalışmamız 100 ve üzeri küçükbaş ile 10 ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran yerleri kapsıyor. Dolayısıyla 2 ay önce başladığımız söz konusu çalışmada (güvenlik kamerası zorunluluğu) 610 sistemin kurulumu yapıldı. Hedefimiz 2000 işletmeyi kameraya kavuşturmak." dedi.

Kentte hayvan hırsızlığını bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çiçek, "Bu çalışmanın iyi sonuçlarını alıyoruz çünkü bu çalışma her kesim tarafından yankı buldu. Bu sistemi komşu taktıysa, diğer komşu için de örnek oluyor. Ayrıca bu işe, yani hırsızlığa teşebbüs etmek isteyen kişi için de caydırıcı oluyor. Vatandaşımız bize destek olsun, bu süreçte bize ne kadar yardımcı olurlarsa, biz bu sorunu o kadar kısa sürede bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Hayvan Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemi - Son Dakika

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