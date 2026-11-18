Ardahan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 at telef oldu.

Ardahan- Kars kara yolunun 6. kilometresinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yolun Tazeköy mevkisinde ise hafif ticari araç, yola çıkan 2 ata çarptı.

Kazada araçtakilerden yaralanan olmazken, 2 at telef oldu.