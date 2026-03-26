Ardahan'da Kar ve Sis Ulaşımı Zorluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle yollarda yer yer buzlanma oluştu.
Şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler, sis ve buzlanma nedeniyle yolda dikkatli ilerlerken, ekipler sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?