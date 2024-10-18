Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
ARDAHAN - Ardahan'da dün itibariyle etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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